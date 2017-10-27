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Filede rakip Eğirdir

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugün Eğirdir Elmaspor takımını ağırlayacak

Filede rakip Eğirdir

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugün Eğirdir Elmaspor takımını ağırlayacak

27 Ekim 2017 Cuma 22:15
Filede rakip Eğirdir
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ATATÜRK Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz, sahasında oynayacağı 3. maçını da kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Tüm sporseverleri bugün oynanacak olan mücadeleye davet eden Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Taraftarlarımızın da desteği ile kazanacağız" dedi. 

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Türkiye Erkekler Voleybol 1. LigiAlanya BelediyesporERKEK VOLEYBOL TAKIMIElmaspor
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