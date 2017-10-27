Filede rakip Eğirdir

ATATÜRK Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz, sahasında oynayacağı 3. maçını da kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Tüm sporseverleri bugün oynanacak olan mücadeleye davet eden Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Taraftarlarımızın da desteği ile kazanacağız" dedi.
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