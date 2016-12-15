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Filede rakip Büyük Ege

Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Büyük Ege takımını konuk edecek

Filede rakip Büyük Ege

Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Büyük Ege takımını konuk edecek

15 Aralık 2016 Perşembe 22:31
Filede rakip Büyük Ege
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BU sezon ilk kez profesyonel ligde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, önlenemez yükselişini Büyük Ege takımına karşı da sürdürmek istiyor. Bu sezon oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alarak Seydikemer Belediyesi'nin ardından ikinci konumda bulunan Kırmızı-Beyazlı ekip, Pazar günü saat 14.00'de Büyük Ege'yi ağırlayacak. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan mücadeleye tüm sporseverleri beklediklerini söyleyen antrenör Serdar Esen "Yakaladığımız bu iyi rüzgarı sezon sonuna kadar sürdürmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Bu yüzden taraftar desteğine de ihtiyacımız var. Büyük Ege ile yapacağımız maça tüm sporseverleri bekliyoruz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Voleybol ErkeklerAlanya BelediyesporBüyük Ege
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