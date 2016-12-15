Filede rakip Büyük Ege

15 Aralık 2016 Perşembe 22:31
BU sezon ilk kez profesyonel ligde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, önlenemez yükselişini Büyük Ege takımına karşı da sürdürmek istiyor. Bu sezon oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alarak Seydikemer Belediyesi'nin ardından ikinci konumda bulunan Kırmızı-Beyazlı ekip, Pazar günü saat 14.00'de Büyük Ege'yi ağırlayacak. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan mücadeleye tüm sporseverleri beklediklerini söyleyen antrenör Serdar Esen "Yakaladığımız bu iyi rüzgarı sezon sonuna kadar sürdürmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Bu yüzden taraftar desteğine de ihtiyacımız var. Büyük Ege ile yapacağımız maça tüm sporseverleri bekliyoruz" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.