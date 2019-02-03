Filede net galibiyet 3-0

TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugün sahasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti. 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini temsilcimiz 25-20 kazandı. İkinci sette ağırlığını daha da hissettiren Alanya Belediyespor, bu seti de 25-13'lük farkla kazandı. Son sette de rakibine şans tanımayan kırmızı beyazlılar, 3. ve son seti de 25-22 kazanarak maçı 3-0 aldı. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan kırmızı beyazlıların mutluluğuna diyecek yoktu.