Filede net galibiyet 3-0

Alanya Belediyespor Erkekler Voleybol takımı Anadolu Üniversitesi'ne karşı 3-0'lık galibiyet elde etti.

Filede net galibiyet 3-0
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TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugün sahasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti. 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini temsilcimiz 25-20 kazandı. İkinci sette ağırlığını daha da hissettiren Alanya Belediyespor, bu seti de 25-13'lük farkla kazandı. Son sette de rakibine şans tanımayan kırmızı beyazlılar, 3. ve son seti de 25-22 kazanarak maçı 3-0 aldı. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan kırmızı beyazlıların mutluluğuna diyecek yoktu.

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