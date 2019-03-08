Filede kritik maç

TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, 24. hafta maçında Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek. 10 Mart Pazar günü (yarın) 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan kritik mücadele saat 15.00'de başlayacak. Play-off için bu maçı kazanmaları gerektiğini söyleyen Alanya Belediyespor Başkanı Mehmet Erken, "Şu an ligde 5. sıradayız ve ilk 4'e girebilmek için mücadele veriyoruz. Play-off yolundaki bu önemli mücadele için tüm sporseverleri yarın 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz" dedi.