Filede kritik galibiyet

TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden kırmızı beyazlılar, play off yolunda bir engeli daha aşmış oldu. Dün oynanan zorlu maçta TFL Altekma'yı ağırlayan temsilcimiz, rakibini 34-32, 25-22, 13-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Tansiyonu son derece yüksek olan maçta taraftarlar da temsilcimizi yalnız bırakmadı. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, alınan galibiyetle takımın bir üst sıraya yükseldiğini söyleyerek "3-1'lik galibiyetin ardından takımımızla bir kez daha gururlandık. Temsilcimiz play off yolunda bir adım daha ilerledi. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum" dedi.