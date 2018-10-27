Filede konuk Seydişehir

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 5. hafta maçında bugün Seydişehirspor'u konuk edecek

Filede konuk Seydişehir
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ELDE ettiği 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile grubun 4. basamağında yer alan kırmızı beyazlılar, Seydişehir'i de yenerek seriyi sürdürmek istiyor. Hafta boyunca antrenmanlarını galibiyet üzerine kuran Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugün saat 15.00'de 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak olan maçta taraftar desteğini de arkasına alacak. Bugünkü maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken "Taraftarlarımızın da desteği ile bu maçı alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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