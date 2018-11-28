Filede konuk Beşiktaş

ALANYA Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 10. haftasında dev bir maça çıkacak. 75. Yıl Spor Salonu'nda grup lideri Beşiktaş'ı ağırlayacak olan kırmızı beyazlılar, rakibini İstanbul'a eli boş göndermek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Muğla Bigadiç ile oynayan ancak maçtan puansız dönen Alanya Belediyespor, sıralamada 5. basamaktaki yerini korudu. Alanya Belediyespor'da bir orta saha oyuncusu sakat olduğu için Beşiktaş'a karşı 2 orta saha ile mücadele edecek. Hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Ünsal Kırıcı "Oyuncularımın moralleri son derece iyi. Beşiktaş maçına çok sıkı hazırlanıyoruz. Galip gelen taraf biz olacağız" dedi.

