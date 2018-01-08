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Filede konuk Altekma 

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ikinci yarıya flaş bir başlangıç yapan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, haftasonu oynanan maçta Eserspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmiş, ilk deplasman galibiyetini de almıştı

Filede konuk Altekma 

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ikinci yarıya flaş bir başlangıç yapan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, haftasonu oynanan maçta Eserspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmiş, ilk deplasman galibiyetini de almıştı

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:24
Filede konuk Altekma 
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İKİNCİ yarıya moralli bir başlangıç yapan kırmızı beyazlı ekip, yarın da kendi sahasında şampiyonluğun favori takımlarından İzmir temsilcisi Altekma'yı ağırlayacak. 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. Bu zorlu mücadelede taraftar desteğine ihtiyacı olduklarını söyleyen antrenör Serdar Esen "Rakibimize ilk maçta 3-1 mağlup olmuştuk. Şimdi kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık, böyle de devam ettirmek istiyoruz. Çarşamba günü oynayacağımız bu önemli mücadelede tüm sporseverleri 75. Yıl'a bekliyoruz" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Erkekler Voleybol 1. LigiAlanya Belediyespor
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