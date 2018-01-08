Filede konuk Altekma 

İKİNCİ yarıya moralli bir başlangıç yapan kırmızı beyazlı ekip, yarın da kendi sahasında şampiyonluğun favori takımlarından İzmir temsilcisi Altekma'yı ağırlayacak. 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. Bu zorlu mücadelede taraftar desteğine ihtiyacı olduklarını söyleyen antrenör Serdar Esen "Rakibimize ilk maçta 3-1 mağlup olmuştuk. Şimdi kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık, böyle de devam ettirmek istiyoruz. Çarşamba günü oynayacağımız bu önemli mücadelede tüm sporseverleri 75. Yıl'a bekliyoruz" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.