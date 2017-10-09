Filede ilk yenilgi

TÜRKİYE Voleybol Erkekler 1. Ligi 2. hafta maçları oynandı. Ligin ilk maçında Eserspor'u Alanya'da mağlup eden ve lige galibiyetle başlayan Alanya Belediyespor, 2. haftada İzmir Atatürk-Vestel Venüs Salonu'nda TFL Altekma'ya konuk oldu. Mücadeleye ev sahibi ekip istekli ve hırslı bir şekilde başladı ve ilk seti 25-10 kazandı. Rakibine kolay teslim olmak istemeyen kırmızı beyazlı temsilcimiz ikinci seti 17-25 kazanarak setlerde eşitliği 1-1'e getirdi. Servis atışlarında oldukça başarılı olan ev sahibi TFL Altekma, 3. seti ilk sette olduğu gibi 25-19 kazandı ve skor üstünlüğünü tekrar eline geçirdi. Maçın 4. setinde servis atışlarında rakibine karşılık veremeyen kırmızı beyazlılar, bu seti de 25-15 kaybetti ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Alanya Belediyespor Antrenörü Serdar Esen "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Rakibimiz maçı bizden daha çok istedi. Ev sahibi takım bizden daha iyi servis attı. Aldığımız set hariç iyi servis atamadık ve rakibimize karşılık veremedik. Şimdi önümüzde oynayacağımız Anadolu Üniversitesi maçına hazırlanmak istiyoruz, bu maçı alıp yukarıdaki gruptan kopmak istemiyoruz" dedi.