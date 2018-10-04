Filede ilk maç heyecanı 

Filede sezon başlıyor. 1.Lig'de ki temsilcimiz Alanya Belediyespor Voleybol Erkek Takımı, ilk karşılaşmasını bu hafta sonu yapacak.

Filede ilk maç heyecanı 
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VOLEYBOL Erkekler 1. Lig temsilcimiz Alanya Belediyespor, bu sezon A Grubu'nda mücadele edecek. Kırmızı Beyazlı temsilcimiz sezonun ilk maçını kendi evinde geçen yılın grup lideri olan Düzce Belediyespor ile yapacak. 
Alanya Belediyespor Voleybol Erkek Takımı Antrenörü Ünsal Kırıcı, takımın Lig'e çok iyi hazırlandığını, Düzce maçını galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi. 

MAÇA DAVET
Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken ise, 6 Ekim Cumartesi Günü Atatürk Spor Salonu'nda Saat 15.00'de oynanacak ilk karşılaşmaya tüm spor severleri davet ettiğini belirtti.

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