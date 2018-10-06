Filede ilk maç heyecanı

LİGDEKİ temsilcimiz Alanya Belediyespor Voleybol Erkek Takımı, ilk karşılaşmasını bugün kendi sahasında yapacak. Alanya Belediyespor, bu sezon A Grubu'nda mücadele edecek. Kırmızı beyazlı temsilcimiz sezonun ilk maçını ise kendi evinde geçen yılın grup lideri olan Düzce Belediyespor ile yapacak.

Alanya Belediyespor Voleybol Erkek Takımı Antrenörü Ünsal Kırıcı, takımın lige çok iyi hazırlandığını, Düzce maçını galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.

Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken de bugün saat 15.00'de başlayacak olan mücadeleye tüm sporseverleri davet etti.