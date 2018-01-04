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Filede ikinci perde

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ikinci yarı maçları bu hafta sonunda başlıyor

Filede ikinci perde

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ikinci yarı maçları bu hafta sonunda başlıyor

04 Ocak 2018 Perşembe 23:59
Filede ikinci perde
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BU sezon ilk kez yer aldığı lige iyi bir başlangıç yapan, ancak son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla ligin dibine demir atan ve ilk yarıyı sondan ikinci olarak 13. sırada tamamlayan Alanya Belediyespor, ikinci yarıda bambaşka bir takım izletmek istiyor. İkinci yarının ilk maçını Eserspor ile deplasmanda yapacak olan kırmızı beyazlılar, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadelede 3-2 mağlup ettiği rakibini, bu kez deplasmanda yenerek iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Devre arası hazırlık döneminde sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını söyleyen Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen, "İlk yarıya iyi başlayıp kötü bitirmiştik. İkinci yarıya ise iyi başlayıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. 7 Ocak Pazar günü Ankara Beştepe Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan maçta galip geleceğiz" dedi. 

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