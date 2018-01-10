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Filede hüsran 1-3

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 15. hafta maçında dün İzmir ekibi Altekma'yı 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda ağırlayan Alanya Belediyespor, rakibine 3-1 yenildi

Filede hüsran 1-3

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 15. hafta maçında dün İzmir ekibi Altekma'yı 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda ağırlayan Alanya Belediyespor, rakibine 3-1 yenildi

10 Ocak 2018 Çarşamba 21:03
Filede hüsran 1-3
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ŞAMPİYONLUĞUN favorileri arasında gösterilen rakiplerine karşı ilk seti 25-21 kazanan kırmızı beyazlılar, maçın geri kalan setlerinde aynı başarıyı gösteremedi. İlk setin ardından 21-25, 18-25 ve 20-25'lik setler vererek 3-1 mağlup olan Alanya Belediyespor 15.435 puanda kaldı. Kırmızı beyazlılar, 16. hafta maçında 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak. 
 

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VoleybolİzmirALTEKMA75. Yıl Kapalı Spor Salonu
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