Filede hüsran 1-3

ŞAMPİYONLUĞUN favorileri arasında gösterilen rakiplerine karşı ilk seti 25-21 kazanan kırmızı beyazlılar, maçın geri kalan setlerinde aynı başarıyı gösteremedi. İlk setin ardından 21-25, 18-25 ve 20-25'lik setler vererek 3-1 mağlup olan Alanya Belediyespor 15.435 puanda kaldı. Kırmızı beyazlılar, 16. hafta maçında 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak.

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