Filede hedef lider bitirmek

ERKEKLER 1. Lig A Grubu’nda önümüzdeki Cumartesi Günü 10. Hafta maçları oynanacak. Alanya Belediyespor Erkekler Voleybol 1. Lig A Takımı, bu hafta kendi evinde Saat 15.00’de grup lideri Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Lig’in 9. haftasında deplasmanda Muğla Bigadiç ile oynayan ancak maçtan puansız dönen Alanya Belediyespor, Lig’deki 5. sıradaki yerini korudu.

Alanya Belediyespor, Lig’in 7. haftasında grup ikincisi olan TLF ALTEKMA’yı yendiği gibi grup liderini devirerek üst sıralarda kendine yer bulma amacında.

BİR ORTA OYUNCU SAKAT

Bu hafta Grup Lideri Beşiktaş ile mücadele edecek olan Alanya Belediyespor’da bir orta oyuncu sakat olduğu için takım, 2 orta oyuncu ile mücadele edecek.

KIRICI: “İDDİALIYIZ”

10. hafta karşılaşması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bu hafta grup liderinin karşısına son derece iddialı çıkacak. Takımın genel durumunun son derece iyi olduğunu söyleyen Takım Antrenörü Ünsal Kırıcı, “Oyuncuların moralleri son derece iyi. Beşiktaş maçına çok sıkı hazırlandık.” dedi.