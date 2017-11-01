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Filede hedef ilk galibiyet

Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 6. hafta maçında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Konya BŞB takımına konuk olacak

Filede hedef ilk galibiyet

Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 6. hafta maçında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Konya BŞB takımına konuk olacak

01 Kasım 2017 Çarşamba 22:55
Filede hedef ilk galibiyet
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KONYA Kongre Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 13.00'de başlayacak. Ligde evinde oynadığı tüm maçları kazanan kırmızı beyazlı ekip, deplasmanda oynadığı 2 mücadeleyi ise kaybetti. İlk deplasman galibiyetini almak istediklerini söyleyen Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen, "Lig uzun bir maraton. Henüz 6. haftaya giriyoruz, 3 galibiyetimiz var. Genç arkadaşlar istekli ve güzel bir voleybol oynuyor. Bu haftaki rakibimiz geçen sene play off oynayan ve Efeler Ligi'ne çıkmayı son maçta kaybeden bir ekip. Tecrübeli elleri var. Sabırlı ve inatçı bir oyun oynamamız gerekiyor. Tüm oyuncularımın ellerinden geleni yapacağını biliyorum. Alanya'ya puan ve puanlarla gelmek istiyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
VoleybolAlanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı
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