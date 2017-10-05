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Filede hedef galibiyet

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde sezonun ilk maçında grubun iddialı ekibi Eserspor'u geriden gelerek mağlup etme başarısı gösteren Alanya Belediyespor, 2. hafta maçını deplasmanda TFL Altekma ile yapacak

Filede hedef galibiyet

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde sezonun ilk maçında grubun iddialı ekibi Eserspor'u geriden gelerek mağlup etme başarısı gösteren Alanya Belediyespor, 2. hafta maçını deplasmanda TFL Altekma ile yapacak

05 Ekim 2017 Perşembe 22:25
Filede hedef galibiyet
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YARIN oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca sürdüren kırmızı beyazlıların hedefi ilk deplasman galibiyeti olacak. Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Antrenörü Serdar Esen, İzmir'de oynanacak olan mücadelenin zor geçeceğini söyledi. Grupta Eserspor, Düzce, Konya Büyükşehir ve Altekma'nın şampiyonluk iddiası bulunan takımlar olduğunu belirten Esen "Bu hafta zor bir deplasmana gidiyoruz. Rakibimiz Arkasspor Kulübü'nün pilot takımı. Geçen sezon play-off oynadılar. Bu zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmak bizim elimizde. Sporcularımdan geçen hafta Eserspor müsabakasındaki disiplinli oyuna devam etmelerini istedim. İnşallah güzel bir maç olacak. Alanyamızı en güzel şekilde Voleybol 1. Ligi'nde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.
 

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Türkiye Voleybol Erkekler
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