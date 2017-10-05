Filede hedef galibiyet

YARIN oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca sürdüren kırmızı beyazlıların hedefi ilk deplasman galibiyeti olacak. Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Antrenörü Serdar Esen, İzmir'de oynanacak olan mücadelenin zor geçeceğini söyledi. Grupta Eserspor, Düzce, Konya Büyükşehir ve Altekma'nın şampiyonluk iddiası bulunan takımlar olduğunu belirten Esen "Bu hafta zor bir deplasmana gidiyoruz. Rakibimiz Arkasspor Kulübü'nün pilot takımı. Geçen sezon play-off oynadılar. Bu zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmak bizim elimizde. Sporcularımdan geçen hafta Eserspor müsabakasındaki disiplinli oyuna devam etmelerini istedim. İnşallah güzel bir maç olacak. Alanyamızı en güzel şekilde Voleybol 1. Ligi'nde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

