Filede hedef 4'de 4

LİGDE 6. haftayı geride bırakan, 7. haftaya 7.435 puanla 11. sırada giren Akdeniz'in tek temsilcisi Alanya Belediyespor, evinde oynayacağı 4. maçını da kazanmak istiyor. Bu zorlu mücadeleye tüm sporseverleri beklediğini söyleyen Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "İlk kez bu ligde yer alan takımımız iyi bir performans sergiliyor. Belki deplasmanda maç kazanamadık ama bu sorunu da ilerleyen haftalarda çözeceğiz. Şimdi kendi sahamızda oynayacağımız TVF Spor Lisesi maçına kilitlendik. Tüm sporseverleri yarın oynanacak olan bu mücadeleye bekliyorum" dedi.