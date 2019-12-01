Filede galip geldik 3-1
TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, haftasonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü ağırladı
SPOR 01.12.2019, 18:31
ATATÜRK Spor Salonu'nda oynanan 8. hafta mücadelesinde rakibini 24-26, 25-13, 25-21, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen kırmızı beyazlılar, puanını 11'e yükseltti. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, takımın son derece iyi bir oyun ortaya çıkardığını söyleyerek, teknik heyet, oyuncular ve maça gelerek destek veren sporseverlere teşekkür etti.
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