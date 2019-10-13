Filede galibiyetle başladık 3-0

TÜRK voleybolunda Efeler Ligi'nden sonra en önemli lig konumunda olan Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ilk maçını galibiyetle tamamladı. Bölgemizi 1. Lig'de temsil eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Tofaşspor'u konuk etti. Baştan sona üstün bir performans sergileyen kırmızı beyazlı takım, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Sağlam bir kadro ile sezona başladıklarını söyleyen Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, takımın Tofaşspor maçında son derece iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyerek teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.