Filede galibiyet istiyoruz

ERKEKLER Voleybol 1. Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugün deplasmanda Ziraat Bankası'na konuk olacak. Ligde aldığı 4 galibiyetle 13 bin 965 puan toplayan kırmızı beyazlılar, Ankara'da oynanacak olan Ziraat Bankası maçını kazanarak hem rahatlamak, hem de ligin ikinci yarısına daha umutlu bakmak istiyor. Beştepe Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan Ziraat Bankası - Alanya Belediyespor mücadelesi saat 14.00'de başlayacak. Alanya Belediyespor Antrenörü Serdar Esen "İnşallah Alanya'ya kazanarak döneceğiz" dedi.
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