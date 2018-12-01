Filede Antalyaspor'un rakibi belli oldu

LİGİN'DE aldığı tek yenilgiyle emin adımlarla mücadele eden Antalyaspor Voleybol Takımı, 2 Aralık Pazar günü saat 14.00'da İzmir Gelişim Koleji'ne konuk olacak. Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor A Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Gökhan Egeli, “İzmirspor müsabakası, sıkıştırılmış programla oynanan haftanın son maçı ve puan tablosunu direkt olarak etkileyecek bir müsabaka olduğu için büyük önem taşıyordu. 1. sette başa baş giden mücadeleyi yaptığımız basit hatalar sonucu 27-25 kaybettik. Fakat 2. setten itibaren mücadele ve yapmış olduğumuz taktik plana uyarak, 2. seti 25-9'luk rahat bir skorla kazandık. 3. ve 4. setlerde rakibimiz İzmirspor her ne kadar mücadeleci oyununu devam ettirse de etkili oyunuzla, 3. seti 25-19 ve 4. seti de 25-16'lık skorla kazanarak mücadeleden 3 puanla ayrıldık. Sahadaki mücadelen dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca salonda tüm maç boyu destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Her maça kazanma arzusuyla çıkmak istiyoruz”

İzmir deplasmanından da galibiyetle dönmek istediklerini söyleyen Egeli sözlerine şöyle devam etti:

“2 Aralık Pazar günü saat 14.00'da karşılaşacağımız İzmir Gelişim Koleji maçından da galibiyetle dönmek istiyoruz. Bunun için takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularımızın saha içindeki mücadelesiyle karşılaşmayı kazanacağımıza inanıyorum. Takımımız, dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Sıkı bir antrenman programıyla çalışıyoruz. Motivasyonumuzu sürekli yüksek tutarak her maça kazanma arzusuyla çıkıyoruz. Bu şekilde devam ederek, ligdeki yükselişimize devam etmek istiyoruz.”