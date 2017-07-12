Fikret Orman: Yolun açık olsun Marcelo’m

BEŞİKTAŞ'IN Ligue 1 ekiplerinden Lyon’a transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo için Başkan Fikret Orman sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Her şeyin çok güzel olacağını vurgulayan Orman, "Marcelo’yu aldığımızda ‘Küme düşmüş takımdan oyuncu alınır mı?’ diyenler, şimdi ‘Onu satan şampiyonluğu sattı.’ diyor. Liderlik popülarite için karar vermek değil, gerçek aşkın için doğruyu yapmaktır. Yolun açık olsun Marcelo’m" ifadelerini kullandı.
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