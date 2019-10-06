banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Fikret Orman: Taşın altına elimizi koyarız

Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican’ın kızı Nida Engin’e ait olan Floria Party&Events organizasyon firmasının açılışına katıldı

SPOR 06.10.2019, 10:23
Fikret Orman: Taşın altına elimizi koyarız
banner404

AÇILIŞTA Orman’ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.
 
Morali yerinde
 
Açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin’i tebrik ederek hayırlı işler diledi. Kulüp başkanlığını bırakma kararı alan Orman, burada genel  kurul ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya “Bir şey demiyorum, çıksınlar, taşın altına elimizi koyarız. Görevden kaçmayız. Kim çıkarsa çıksın” dedi. Morali oldukça yerinde olan Orman, özel işlerine odaklandığını vurgulayarak “Kaç yıl sonra işim için yurt dışına gidiyorum” ifadelerini kullandı.

#fikret orman
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:31
Güneş 06:50
Öğle 12:50
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2
banner440
banner545