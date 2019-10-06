Fikret Orman: Taşın altına elimizi koyarız
Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican’ın kızı Nida Engin’e ait olan Floria Party&Events organizasyon firmasının açılışına katıldı
SPOR 06.10.2019, 10:23
AÇILIŞTA Orman’ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.
Morali yerinde
Açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin’i tebrik ederek hayırlı işler diledi. Kulüp başkanlığını bırakma kararı alan Orman, burada genel kurul ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya “Bir şey demiyorum, çıksınlar, taşın altına elimizi koyarız. Görevden kaçmayız. Kim çıkarsa çıksın” dedi. Morali oldukça yerinde olan Orman, özel işlerine odaklandığını vurgulayarak “Kaç yıl sonra işim için yurt dışına gidiyorum” ifadelerini kullandı.
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:41
|Yatsı
|19:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Galatasaray
|7
|10
|8. Trabzonspor
|6
|9
|9. Sivasspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2