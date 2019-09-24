Fikret Orman sosyal medyayı yıktı: Oğlum lokum dağıtın

7 YILDIR Beşiktaş Başkanı olan Fikret Orman, bugün düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa edeceğini açıkladı. "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, yarın divan kuruluna başvurarak olağanüstü kongre kararı almayı amaçladıklarını ifade etti.Fikret Orman'ın bu kararı sonrasında sosyal medya adeta yıkıldı. İşte birbirinden ilginç paylaşımlar; Beşiktaş'ta Fikret Orman'ı istifaya götüren sürecin ligde durumun kötü gitmesi, forvet transferi yapılmaması ve Orhan Ak konusunun öncelikli olduğu düşünülüyor.

FORVET TRANSFERİ YAPILMADI

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte transferde geçmiş yıllara göre daha sakin bir politika izlendi. Siyah beyazlılar, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, N'Kooudou, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby gibi isimleri renklerine bağlarken santrafor transferi yapılmaması eleştiri konusu oldu. Beşiktaş ligin ilk haftalarında Burak Yılmaz'ın da sakatlığı sebebiyle forvet bölgesinde Güven Yalçın ve Umut Nayir'i oynattı.

ORHAN AK ÇOK TARTIŞILDI

Fikret Orman, taraftarların tepki gösterdiği antrenör Orhan Ak'a da sahip çıkmış, "Bugüne kadar Beşiktaş'ı kişiler ve bireyler üzerinden konuşmadım. Abdullah hocamız 8 kişilik ekiple geldi. Çok iyi hava yakaladık. Geçen sezon statta, sahada, yönetimsel olarak kötü bir sınav verdik. Gülelim ve güzel şeylerden konuşalım. Şampiyonluk için iddialıyız. Kenetlenelim ve takıma sahip çıkalım. İnşallah Beşiktaş'ı bu sezon çok mutlu edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.