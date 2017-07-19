Fikret Orman resmen açıkladı!

BEŞİKTAŞ, geçen sezon Lyon maçındaki olaylar nedeniyle UEFA’nın verdiği 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin Euro para cezasına yaptığı itirazdan sonuç alamadı. Beşiktaş'ın konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıması beklenirken, başkan Fikret Orman'dan flaş bir açıklama geldi: "Büyük ihtimalle Avrupa maçlarına seyirci götürmeyeceğiz."



Orman'ın sözleri şöyle: "UEFA'nın cezası çok haksız. Kendileri de bunu kabul ediyor ancak saçma kurallarına uymak durumundalar. Avrupa'da yaşayan taraftarlarımızın bilet almasını biz engelleyemeyiz. Bunu Lyon'un yapması gerekirdi. Biz haksızlığa uğradık. Yönetim kuruluyla henüz tartışmış değiliz ancak büyük ihtimalle bundan sonra Avrupa'da oynayacağımız maçalara taraftar götürmeyeceğiz."



Hatırlanacağı üzere 13 Nisan’da oynanan maç öncesi tribünde büyük kavgalar yaşanmış, Lyon taraftarları sahaya girmiş, yabancı maddeler atılmış ve tüm bu nedenlerden ötürü karşılaşma yaklaşık 45 dakika geç başlamıştı.



SÖZLÜ SAVUNMA YAPILMIŞTI



Olaylar sonrası UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu hem Beşiktaş hem de Lyon’a 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin Euro para cezası vermişti. Ancak siyah-beyazlılar bu karara önce yazılı olarak itiraz etmiş, ardından 13 Temmuz’da da başkan Fikret Orman önderliğindeki heyetle UEFA’nın Cenevre’deki merkezinde Tahkim Kurulu önünde sözlü savunmasını yapmıştı. UEFA’dan yapılan yazılı açıklamayla ise bu cezaya yapılan itirazın reddedildiği açıklandı. Bu da eğer 2 yıl içinde benzer bir olay yaşanması durumunda Beşiktaş’ın Avrupa kupalarından 1 yıl men edileceği anlamına geliyor.