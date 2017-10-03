Fikret Orman patladı! 'Ben gelince...'

TRABZONSPOR maçı sonrasında Beşiktaş soyunma odasında Caner Erkin ve Anderson Talisca arasında yaşanan kavga olayına şu anda Brezilya’da bulunan başkan Fikret Orman’ın el koyduğu öğrenildi...



Habertürk'ün haberine göre; futbolcu bakmak için Güneş Amerika’ya giden Orman’ın, iki futbolcu arasında yaşanan ve birbirlerinin yakasına yapışıp, itip kakmaya varan kavgaya duyar duymaz müdahale ettiği öğrenildi.



Hemen yöneticilere talimatlar veren başkan Orman şu ifadeleri kullandı



CEZA VERİLMEYECEK



Cezalı olduğu için maçı locadan izleyen ve soyunma odasına girme yasağı bulunan teknik direktör Şenol Güneş, prosedür nedeniyle 15 dakikanın geçmesini bekledikten sonra aşağı indi.



Güneş futbolculara dönerek şunları söyledi:



“Benim bulunduğum yerde böyle olaylar yaşanmaz bir daha yaşanmayacak ve birbirimizden hemen özür dileyin”



Bunun üzerine, Caner ve Talisca birbirlerine sarılarak yaptıkları olaydan dolayı özür diledi ve iş tatlıya bağlandı, tesislerin yolu tutuldu.



Güneş’in isteği üzerine iki oyuncuya ceza verilmeyeceği öğrenildi.