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Fikret Orman Kulüpler Birliği'ne yeniden aday

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak.

SPOR 27.08.2019, 16:54 Melike Temir
Fikret Orman Kulüpler Birliği'ne yeniden aday
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FİKRET Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi. Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.

#fikret orman #Kulüpler Birliği #Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı #tff
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