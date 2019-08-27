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Fikret Orman Kulüpler Birliği'ne yeniden aday
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak.
SPOR 27.08.2019, 16:54 Melike Temir
FİKRET Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi. Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.
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