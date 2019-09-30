Fikret Orman istifadan vazgeçiyor! Devam kararının detayları...
Kongre kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, yeniden aday olmayı düşündüğü kaydedildi
SPOR 29.09.2019, 10:29
BEŞİKTAŞ'A olağanüstü seçim kararı alan Fikret Orman, aday olup olmamayı bir kez daha gözden geçirecek. Orman devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü ifade edildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman seçim kararı almıştı. Yönetim ise ikiye bölünmüş, bir taraf bu kararı onaylarken, bir kısım yönetici ise başkan Orman’ın yeniden aday olmasını talep etti.
Orman devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü öğrenildi.
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