Fikret Orman görevi bırakacağını açıkladı

SİYAH beyazlı camiada, yönetime olan son tepkilerin ardından negatif bir havanın tavan yaptığını belirten Fikret Orman, " Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok iyi bir hocamız var. Şu anda negatif hava daha çok benim üzerimden giriyor. Ben bu işe Beşiktaş sevgisi nedeniyle girdim. Yarın Beşiktaş Divan Kurulu'nu toplayacağım ve Beşiktaş'taki sürecimi noktalıyorum." diyerek olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.

"MARKA DEĞERİNE YATIRIMLAR YAPTIK"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "7.5 seneden bu yana her saniyem, her anım Beşiktaş için geçti. Ne gecemiz kaldı, ne gündüzümüz. Beşiktaş'a başkan olduğum süre içerisinde kimsenin kaldıracak noktası olmadım. Tribünlerle bir yere gelmedim. Ben Beşiktaş'a başkan olduğum süre boyunca kimseye kaldıraç olmadım. Hiçbir zaman tribünlerle bir yere gelmedim. Kimsenin yardımını almadım. Sadece Beşiktaş taraftarının desteğini aldım. Göreve geldikten sonra yaptığımız çalışmalarda Beşiktaş'ın taraftar oranı %16 civarıydı. Her şeyden evvel Beşiktaş'ın moralini toparlayıp marka değerine yatırımlar yaptık." dedi.

"FEDA SENESİ ZORDU"

Feda ile başladıklarını hatırlatan Fikret Orman, "Feda senesi zor bir seneydi. O zamanlarda da kimseden yardım istemedim, kimsenin kapısını çalmadım, öyle kampanyalar falan düzenlemedim. O dönemde stadın iznini aldık. Cumhurbaşkanımızdan büyük destek gördük. Çoğu kişi stadı yapmamıza karşıydı ama bizim arkamızda durdu. Stadın her milimetresinde benim alın terim var. Gezi olaylarının tam göbeğindeydik. Buradan kepçeyi çaldılar hatta. O bile olay oldu. Hem siyaset hem taraftar bazında olayı yönetmek zor bir süreçti. Gayet güzel yönettiğimizi düşünüyorum. Stat yapılana kadar göçebe gibi oynadık. FFP ve 3 Temmuz nedeniyle 2 sene Avrupa'ya gidemedik. Tüm maçları deplasmanda oynadık, bir gelirimiz yoktu." diyerek zor günler geçirdiklerini belirtti.

"GERİYE DÜŞTÜĞÜMÜZ MAÇTA STADI TERKETTİLER"

Açıklamalarına devam eden Orman, "Tüm bu süreçleri beraber yaşadık. Stadımızı bitirdik, hemen hemen kendi evimizde maç yapmadan şampiyon olduk o sene. Futbol takımına da yatırımlar yaptık. Demba Ba, Mario Gomez'i stadımız yokken transfer ettik. Bu süreç boyunca Türkiye'nin her yerini gezdim. Beşiktaşlılara dokundum, sarıldım. Antakya'ya 6 defa gitmişim. Çorum, Van, Kars'a gittim. Beşiktaş başkanının hiç gitmediği yerlere gittim. Tüm Beşiktaş taraftarına ulaşmak için yaptım bunu. Taraftar gruplarından hiçbir zaman destek istemedim, zaten destek de görmedik. Olimpiyat Stadı'nda oynadığımız bir maçta 70. dakika geriye düştüğümüzde stadı terkettiler." ifadelerini kullandı.

YAPILAN İCRAATLAR

Beşiktaş'ı çıkışa geçirdiklerini belirten Fikret Orman, "Rakiplerimiz birlikte hareket edip bizle uğraşmaya başladılar. İçten şeylerle de çok uğraştık. Stadın içinde dünyanın en güzel müzelerinden biri var. Ki orada bomba patladı yani. Terör atağı ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz yaşadık. Stadımıza helikopter indi. Onu da ben indirdim diye söylediler maalesef. Ümraniye, 2000 senesinde yönetici olduğumda başlattığım bir projeydi. Ben ayrıldıktan sonra hiçbir şey yapılmamıştı. Şimdi devam ediyor. Futbolun merkezi oraya gitti artık. Hiçbir sosyal tesisimiz yoktu, 1903 Akatlar'ı yaptık. Bağdat Caddesi lokalinde bir yerimiz yoktur. Balık Adamlar Derneği ile anlaştık, artık onlarla beraber kürek çekeceğiz. Beşiktaş bayrağını oraya da koyduk. Beşiktaş'ın bir kamp tesisi yoktu. Onu da bitirdik. Dünya parası harcadığımız bir şeydi. Fulya'dan öyle para gelecek, böyle para gelecek deniliyordu, gelmedi hiçbir şey. Beşiktaş'ın okulunu bitirdik. 1600 kişilik bir okul açtık. Üniversite'nin de önü açıldı." açıklamasını yaptı.

"YORGUN DEĞİLİM, KIRGINIM"

Kendisine ve ailesine yönelik hakretler olduğunu açıklayan Fikret Orman "Tüm bu süreçleri niye anlatıyorum? Geçen sene dedim ya Beşiktaş'ta iç dinamiklerler uğraştık... Bunlarla muhatap olmak insanı çok kuran şeyler. Ben ve arkadaşlarım bu kadar şey yaparken bunları konuşmak çok acı verici. Türkiye'nin en iyi ekonomi yöneticisiyken aleyhimizde tezahüratlar başlandı. Fenerbahçe ile olaylı bir kupa maçımız vardı, o maça çıkmadık. Bu iş başka bir noktaya gidiyordu. Bu pusu kültürüydü. Birçok toplantı yaptım. Yapmayın, Beşiktaş'a sahip çıkın dedim. Bizim 3 dönem kuralı var. Uzun süreli bir şey yapmıyoruz. Bunu her zaman söylüyorum, 2.5 yılım var, 3 yılım var sakin olun, benimle uğraşmayın diyorum. WhatsApp'tan grup kuruyorlar küfür ediyorlar bana. Aileme kadar küfür geliyor. Yanlı olanların yanlılığını göstermeye çalıştım. Kavgam, Beşiktaş ile alakalıydı. Ne yaptıysam Beşiktaş sevgisi için yaptım. Ondan sonra ben neden bunu yapıyorum diye düşünmeye başladım. Kendimi motive etmeye başladım. Bankalar Birliği anlaşması, ben olmasam yapılması zor bir anlaşmaydı. Hocayla ayrılmıştık, yeni bir hoca bulmamız lazımdı. Maliyeti düşürmemiz gerekiyordu, çekinmeden yaptık. Bir tek şeyi yapamadım. Camia bütünlüğünü sağlayamadım. Çok mücadele ettim yapmayın, etmeyin diye. Görüyorum ki Beşiktaş'ta benim mücadele etmem yetmiyor. Bunu yorgunluk olarak algılamayın, hiç yorgun değilim." dedi.

"NE KÖTÜLÜK YAPTIM DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş'ın taraftar sayısını da arttırdıklarını söyleyen Orman, "Aldığımda taraftar oranı %16 olan Beşiktaş, şu anda %26 oranında yer alıyor. Beşiktaş taraftarlarını %10 arttırmışım. Japonya'ya kadar gittim Beşiktaş'ı tanıtmak için. Ne kötülük yaptım diye düşünüyorum? Beşiktaş için hiçbir kötülük yapmadım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek pek doğru gelmiyor. Maçlara gidiyorum, maçlarda bir şey olunca 'Fikret gol, gol, gol' diye bağırıyorlar. İnternetten gencecik çocukları örgütlüyorlar, 10 kişiyi alıp onları bağırttırıyorlar." ifadelerini kullandı.