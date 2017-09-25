Fikret Orman'dan flaş açıklamalar

FİKRET Orman'ın açıklamalardan satır başları şu şekilde:

- Yarın Beşiktaş'ın çok önemli bir maçı var; Leipzig ile. Bu nedenle Fenerbahçe maçını bugün konuşmayacağım. Çarşamba günü sponsorumuz Temsa ile bir basın toplantımız var. O toplantıdan sonra Fenerbahçe maçını konuşuruz.

- Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartı Quaresma'ya yakıştıramadım. Caner ile maçtan sonra konuştum. Onlar benim himayem altında, ailemin bir parçası. Onlara yapılanlar ayıp!

- Futbol takımının bir lideri var. O da Şenol Güneş. Dolayısıyla ben o tarafa müdahale etmem. Onları motive etmeye çalışmam.

- Beşiktaş, 2 sene üst üste şampiyon olunca, 3. sene şampiyon olmaması gereken kulüp olarak görünmeye başlandı.Bizi aşağı çekmeye çalışacaklardır, güç birliği yapılabilir ama biz yolumuzda gideceğiz. İşimizi iyi yapacağız.

- Bunu üzülerek söylüyorum. Kamuoyu önünde bizi kibirli göstermeye çalışıyorlar ama biz mütevazı bir kulübüz