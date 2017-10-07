Fikret Orman'dan anlamlı davranış

BREZİLYA'DA oyuncu izleyen Orman, Chapecoense'den Fabricio Bruno ve Moises Ribeiro'yu beğendi. Menajerleri "Sözleşmeleri 31 Aralık'ta bitiyor, isterseniz 1 Ocak'ta size imza atarlar" dedi.
"CHAPECOENSE'NİN İZNİ OLMADAN ALMAM"
Ancak başkan Orman, geçirdikleri trajik uçak kazasında takımları yok olan Chapecoense kulübünün iznini almadan transfer yapmayacaklarını belirtti.
Chapecoense kulübünü taşıyan uçak geçen yıl düşmüş çok sayıda futbolcu ve teknik ekip üyesi hayatını kaybetmişti.
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