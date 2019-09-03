Fikret Orman'a şok! Teknesini çaldılar

İNSAN kaçakçılarının, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Bodrum'daki teknesini çalıp Yunanistan'a göçmen götürdüğü sonra da tekneyi orada bırakıp kaçtığı iddia edildi. İşte Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un köşe yazısı: Temmuz ayında Günaydın'ın gündeme getirdiği Bodrum'daki tekne soygunlarının son mağdurunun, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğunu öğrendim. Jet ski'lerle gelip koylardan ve marinalardan çaldıkları lüks tekneleri, insan kaçakçılığı için kullanan çete üyeleri, 10 gün önce de Bodrum'da Fikret Orman'ın teknesini çalmış.

TEKNE, YUNAN ADASINDA ORTAYA ÇIKTI

Fikret Başkan 'La Paradiso' adlı tek nesini demirlediği yerde göremeyince hemen jandarmaya başvurmuş. Başkanın teknesi bir Yunan adasında ortaya çıkmış. Jandarmanın soruşturması sonucu, insan kaçakçılarının tekneyi çaldığı, Yunan adasına göçmen götürdüğü ve sonra da tekneyi orada bırakıp kaçtıkları ortaya çıkmış. Bodrum'a getirilen teknesini teslim alan Orman derin bir 'oh' çekmiş. Geçmiş olsun Fikret Başkan...