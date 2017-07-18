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Fıfa'ya hayat kurtaran proje

İspanya'da yaşayan Hasan Anıl Eken son yıllarda saha içinde gerçekleşen futbolcu ölümlerine önlem alınması için FIFA'ya bir proje sundu. FIFA projeyi kabul ederse futbol sahalarında futbolcu sağlığı açısından radikal kararlar alınacak

Fıfa'ya hayat kurtaran proje

İspanya'da yaşayan Hasan Anıl Eken son yıllarda saha içinde gerçekleşen futbolcu ölümlerine önlem alınması için FIFA'ya bir proje sundu. FIFA projeyi kabul ederse futbol sahalarında futbolcu sağlığı açısından radikal kararlar alınacak

18 Temmuz 2017 Salı 10:05
Fıfa'ya hayat kurtaran proje
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PİERMARİO Morosini, Daniel Jarque, Antonio Puerta, Marc Viven Foe ve Patrick Ekeng dahil ismini duymadığımız bir çok futbolcu saha içinde yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Futbol sahalarında yaşanan bu üzücü olayların minimuna indirilmesi için FIFA değişik projeler peşinde...
İspanya'da yaşayan Türk menajer Hasan Anıl Eken birlikte çalıştığı Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'in saha içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından “Eken’g Rule” isminde bir proje geliştirdi ve FIFA'ya sundu. FIFA yenilikçü Türk'ün projesini kabul ederse futbol sahalarında sağlık açısından önemli kararların altına imza atılacak.
“Eken’g Rule” Projesi nedir?

Menajer Anıl eken vefatından önce Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'in Türkiye transferinden sorumluydu. Ekeng Robanya'da formasını giydiği Dinamo Bükreş ile saha içinde kalp krizi geçirdi ve geçen yıl hayatını kaybetti. Ekeng’in vefatında ambulansların yetersizliği, difribilatörün çalışmaması, doktor hatası bulunmuştur.
Yaşananlardan sonra kolları sıvayan Eken, futbolda kalp krizi ve benzeri olaylarda ölümleri minimize etmek adina “Eken’g Rule” projesini hazırlamıştır.Geçen yıl Eken, FIFA’ya başvuruda bulunup her futbol stadyumda mini-hastane ve uzman bir doktorun maç esnasinda bulunma zorunluluğu getirilmesi gerektiğinden bahsetti. Dünya çapında 800 üzerinde haberi yapılan proje, FIFA’nın şef doktoru Jiri Dvorak tarafindan fizibil olmadığı için reddedildi.Türk menajer Hasan Anıl Eken, projesini Dr. Jiri Dvorak ve Real Madrid doktorlarının fikirlerini ve onayini alarak geliştirim geçtiğimiz günlerde tekrar FIFA’ya sundu."Yeni Eken’g Rule projesi" yılda iki kez (Yaz ve Kış mevsiminde) FIFA’nin kontrolü altinda futbolcuları difribilatör ve ilk yardim hakkında eğitmeyi hedefliyor. Bu eğitimleri her ligde bir medikal sponsor tarafından karşılanıp, aynı zamanda yatırım yapmayı hedefleyen medikal firmaların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Her ülkede farklı standartlar olduğuna inanan Hasan Anıl, bu işin en önemli tarafının FIFA kontrolü altında olması gerektiğine dikkat çekiyor.Eken, ayrıca futbolcu ölümlerinin minimuna indirilmesi ve daha erken müdahale için ilerleyen yıllarda ambulansların, "drone-ambulanslar"la değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Hasan Anıl Eken kimdir?
İstanbul doğumlu, liseyi Kanada’da (Toronto) ileri derece Matematik ağırlıklı bölümü en yüksek notlarla toplamda 4 yıl yerine 6 haftada tamamlayıp, en hizlı mezun olma konusunda eyalet (Ontario) rekoru kırmıştır.
Atomun parcalanmasi ve Rolls-Royce’un geliştirilmesi ile ünlü olan University of Manchester’da (İngiltere) yoneticilik ve pazarlama alanında lisans eğitimi almıştır. Binlerce öğrenci içinden en iyi öğrenci seçilmiş ve okulda verilen bütün ödülleri kazanmıştır. Ayrıca başarılarından dolayı, üniversite tarihinde (1824’den itibaren) bölümünün ilk öğrenci-profesorü olup iki yil görev yapmıştır.Ardından, araştırmaları ile ünlü University of Leeds'de inovasyon ve markacılık dalında yüksek lisans yapmıştır. Bir çok bilim projesinde görev almıştır.Ve son olarak, bu sene Real Madrid efsanesi Emilio Butragueno liderliğinde, Escuela Real Madrid’de ikinci yüksek lisansını kendisini "Sportif Direktör" olarak tam anlamıyla hazırlamak adına yapmıştır. Bu arada futbolcularin sağlığını korumak adına gelistirdiği “Eken’g Rule” projesi ile dikkatleri çekmiştir.İspanya'da menajerlik hayatını dünya devi Octagon'da sürdüren Eken, Michael Phelps, Stephen Curry, Daniel Sturridge ve Gabriel Jesus'un danışmanlığını yapıyor. Ayrıca Fenomeno Ronaldo'da şirketin hissedarı".

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Anıl EkenFifaEken’g Rule
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