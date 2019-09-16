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FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu

2019 FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75 mağlup eden İspanya altın madalyanın sahibi oldu

SPOR 16.09.2019, 10:09 16.09.2019, 10:17
FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu
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ÇİN'DE düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla mağlup eden İspanya dünya şampiyonu oldu. 

Karşılaşmaya savunmada ve hücumda çok iyi başlayan İspanya, ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı 17 sayıya kadar çıkaran İspanyollar soyunma odasına 43-31 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de oyundaki hakimiyetini devam ettiren İspanya son çeyreğe 66-47 üstün girdi. Son periyotta Arjantin'in çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyan İspanya mücadeleden 95-75 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

İspanya bu sonuçla 2006'da Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan sonra 2'nci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

FIBA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) şampiyon İspanya'nın oyun kurucusu Rick Rubio seçildi.

Turnuvanın en iyi ilk beşinde ise şu isimler yer aldı:

Bogdan Bogdanovic (Sırbistan)

Evan Fournier (Fransa)

Ricky Rubio (İspanya)

Marc Gasol (İspanya)

Luis Scola (Arjantin)

SALON: Wukesong

HAKEMLER: Cristiano Maranho (Brezilya), Yohan Rosso (Fransa), Steven Anderson (ABD)

ARJANTİN: Campazzo 11, Garino, Delia 2, Brussino 8, Scola 8, Deck 24,Fjellerup, Gallizzi, Laprrovittola 17, Vildoza 2, Caffaro, Redivo 3

İSPANYA: Fernandez 11, Rubio 20, Oriola 6, Juancho Hernangomez 11, Gasol 14, Claver 2, Willy Hernangomez 11, Llull 15, Ribas 5, Beiran, Colom, Rabaseda

1. PERİYOT: 14-23

DEVRE: 31-43

3. PERİYOT: 47-66

5 FAULLE OYUNDAN ÇIKANLAR: 34.52 Juancho Hernangomez, 35.31 Ribas(İspanya), 36.19 Brussino (Arjantin)

#FIBA Dünya Kupası
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