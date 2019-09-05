Fernando Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

GALATASARAY'IN deneyimli kalecisi Fernando Muslera, futbol hayatını sonlandıran ve Fenerbahçe'nin teknik ekibine dahil olan Volkan Demirel'e başarı diledi. Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera, Instagram hesabından, Volkan Demirel'le yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."