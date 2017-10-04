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Fernando "Hayalini kurduğum noktaya geldim"

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda kadroya kattığı önemli isimlerden Fernando Reges, Galatasaray Dergisi'nin 170. sayısına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Fernando "Hayalini kurduğum noktaya geldim" dedi

Fernando "Hayalini kurduğum noktaya geldim"

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda kadroya kattığı önemli isimlerden Fernando Reges, Galatasaray Dergisi'nin 170. sayısına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Fernando "Hayalini kurduğum noktaya geldim" dedi

04 Ekim 2017 Çarşamba 20:10
Fernando "Hayalini kurduğum noktaya geldim"
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"BURALARA gelmek çok kolay olmadı. Brezilya'da gerçekten çok küçük bir kulüpte futbol oynuyordum. Oradan Porto'ya transfer oldum. Ama bir de şöyle bakmak gerekir. 19 yaşında çok küçük bir kulüpten, Porto sizi transfer ediyorsa sizde bir kalite görmüştür. Zor mu? Evet, zor. Ama ben bunu başardım. Bu ilk aşamaydı. O yaşta çok az oyuncuya yatırım yapılıyor. Ben bunun farkına vardım, o yüzden çalışmayı çok sevdim ve hiç vazgeçmedim. "Bugünlerin hayalini kuruyor muydun?" diye sorarsan...  Evet, kuruyordum. Sonunda da bulunduğum noktaya geldim."
 
"JESUALDO FERREIRA'NIN YERİ AYRI"
 
"Pep Guardiola ile çalışmak bana çok şeyler kattı. Ondan çok şey öğrendim. Ama Guardiola'nın tarzı var. 19-20 yaşındaki gençleri takıma monte ederek kendi felsefesini o oyuncularla yansıtmak istiyor. Ben de yaş olarak daha ileride olduğum için az forma şansı buldum. Buna rağmen onunla çalışmanın çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Pep Guardiola, Jesualdo Ferreira, Andre Villas Boas ve Manuel Pellegrini gibi isimlerle çalıştım ama beni en çok etkileyen teknik adam Jesualdo Ferreira oldu... Avrupa'daki ilk senemde ondan inanılmaz şeyler öğrendim. Söylediği bir şey vardı. "Takım içinde en önemli pozisyon senin oynadığın mevkii. O yüzden taktik anlamda senin sahadaki duruşun bütün takımı etkileyecek" diyordu. Bu sebeple genç yaşımda taktik anlamında inanılmaz bir gelişim yaşadım ve bu da Jesualdo Ferreira sayesinde oldu."
 

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FernandoGalatasaray
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