Fernando "Hayalini kurduğum noktaya geldim"

"BURALARA gelmek çok kolay olmadı. Brezilya'da gerçekten çok küçük bir kulüpte futbol oynuyordum. Oradan Porto'ya transfer oldum. Ama bir de şöyle bakmak gerekir. 19 yaşında çok küçük bir kulüpten, Porto sizi transfer ediyorsa sizde bir kalite görmüştür. Zor mu? Evet, zor. Ama ben bunu başardım. Bu ilk aşamaydı. O yaşta çok az oyuncuya yatırım yapılıyor. Ben bunun farkına vardım, o yüzden çalışmayı çok sevdim ve hiç vazgeçmedim. "Bugünlerin hayalini kuruyor muydun?" diye sorarsan... Evet, kuruyordum. Sonunda da bulunduğum noktaya geldim."



"JESUALDO FERREIRA'NIN YERİ AYRI"



"Pep Guardiola ile çalışmak bana çok şeyler kattı. Ondan çok şey öğrendim. Ama Guardiola'nın tarzı var. 19-20 yaşındaki gençleri takıma monte ederek kendi felsefesini o oyuncularla yansıtmak istiyor. Ben de yaş olarak daha ileride olduğum için az forma şansı buldum. Buna rağmen onunla çalışmanın çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Pep Guardiola, Jesualdo Ferreira, Andre Villas Boas ve Manuel Pellegrini gibi isimlerle çalıştım ama beni en çok etkileyen teknik adam Jesualdo Ferreira oldu... Avrupa'daki ilk senemde ondan inanılmaz şeyler öğrendim. Söylediği bir şey vardı. "Takım içinde en önemli pozisyon senin oynadığın mevkii. O yüzden taktik anlamda senin sahadaki duruşun bütün takımı etkileyecek" diyordu. Bu sebeple genç yaşımda taktik anlamında inanılmaz bir gelişim yaşadım ve bu da Jesualdo Ferreira sayesinde oldu."

