Fernandes'ten taraftara çağrı

ÖNÜNDEKİ 3 savunmacıya rağmen şutunu çeken ve Muslera'yı avlayan Fernandes, çok sayıda da gol pozisyonuna girdi. Performansının kalan maçlarda da süreceğini söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımız bize inansın. Biz Süper Lig'de kalmayı hak eden bir takımız. Ligin sonunda gülen taraf biz olacağız" dedi.
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