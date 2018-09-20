Fernandes ilk 11'de

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Şilili yıldızı Junior Fernandes, sezon öncesi yapılan hazırlık kampındaki özel maçta sakatlanmış ve yaklaşık iki ay süren tedavi sürecinin ardından Trabzonspor maçıyla sahalara dönmüştü. Süre aldığı 22 dakikada farkını gösteren ve taraftarları yeniden heyecanlandıran 29 yaşındaki futbolcu, 23 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

KİLİT İSİM OLACAK

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Fernandes'in dönüşüne sevindi ancak bu kez Campos sakatlandı. Trabzonspor maçından önce antrenmanda sakatlanan Angolalı oyuncu, Trabzon maçında da forma giyememişti. Rakip kaleye gol atmakta güçlük çeken ve geride kalan haftalarda skor üretmekte zorlanan turuncu yeşilliler, 5 haftada sadece 2 gol atmış, 2 takıma karşı atılan bu gollerle de 6 puan toplamıştı. Antrenmanlarda Fernandes ile özel olarak ilgilenen Bakkal, golcü futbolcu ile hücum hattını iyice güçlendirerek Kasımpaşa'yı avlamaya çalışacak.

EMRE TERS DÜŞTÜ

Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen golcü oyuncu Emre Güral'ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Cisse'nin transfer edilmesiyle gözden düşen Emre'nin teknik ekiple de bir sorun yaşadığı ve bunun üzerine kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Emre, bu sezon Sivas maçında 61. dakikada ve Ankaragücü maçında ise 78. dakikada Bobo'nun yerine oyuna alınmış ve iki maçta toplan 41 dakika sahada kalmıştı. Emre, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın ilk 11'lerinde hiç şans bulamadı.