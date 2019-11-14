Fernandes'e 3 maç ceza

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulundan bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyaspor Kulübü sporcusu Antenor Junior Fernandes Da Silva Vitoira'nın, 10 Kasım 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.