Fernandes 1 hafta yok

TECRÜBELİ oyuncu Kayserispor maçında sol arka üst adalesinden sakatlandı. Mücadelenin 36. dakikasında sakatlanarak yerini Efecan Karaca'ya bırakan Şili li futbolcu Fernandes'in dün yapılan sağlık kontrolünde, sol arka üst adalesinde yırtık tespit edildi. Kulübün sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Fernandes'in cumartesi günü oynanacak kritik Osmanlıspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Fernandes, bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 24 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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