Ferdi Kadıoğlu damga vurdu! Sadece 1 dakikada...

52 saniye içinde 1 gol 1 asist yapan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe taraftarlarından tam not aldı. Genç futbolcu, 52 saniyede 1 gol ve 1 asist yaptı. Ferdi Kadıoğlu, böylece 16. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi.

