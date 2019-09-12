banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Fenomenler ziyaret etti

Aytemiz Alanyaspor'un evinde ve deplasmanda oynadığı tüm maçları takip eden Klas Fenomenler Grubu, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

SPOR 11.09.2019, 22:38
Fenomenler ziyaret etti
banner404

MUZAFFER Barcın, Esap Yaşar Yılmaz, Mevlüt Kodal, Ahmet Gül, Bülent Çeçem, İsmail Çeçem, Kerim Boz ve Recep Erdoğan'dan oluşan grup, başkan Çavuşoğlu'na üzerinde Alanyaspor logosu yer alan işlemeli su kabağı abajuru hediye etti. Grup üyeleri Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçında turuncu yeşilli takıma başarılar dilerken, Başkan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

#fenomen #Aytemiz Alanyaspor #Hasan Çavuşoğlu
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:29
Öğle 12:59
İkindi 16:32
Akşam 19:20
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545