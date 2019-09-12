Fenomenler ziyaret etti

MUZAFFER Barcın, Esap Yaşar Yılmaz, Mevlüt Kodal, Ahmet Gül, Bülent Çeçem, İsmail Çeçem, Kerim Boz ve Recep Erdoğan'dan oluşan grup, başkan Çavuşoğlu'na üzerinde Alanyaspor logosu yer alan işlemeli su kabağı abajuru hediye etti. Grup üyeleri Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçında turuncu yeşilli takıma başarılar dilerken, Başkan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.