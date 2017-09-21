Fenerbahçe’nin golcüsü Fernandao’da inanılmaz değişim

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı golcüsü Fernandao, formasına kavuşmak için gün sayıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir futbol sahalarından uzak kalan Fernandao, fazla kilolarından da kurtuluyor. Oldukça sıkı çalışan forvet oyuncusu, paylaştığı fotoğrafla Janssen, Soldado ve Van Persie’ye de adeta mesaj gönderiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın kilo şartı koyduğu Fernandao, fit vücudunu oğlu ile beraber çekilmiş şu fotoğraflar takipçileri ile paylaştı: