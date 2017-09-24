Fenerbahçe’nin derbi kalecisi 26 yıl yabancı oyuncu oldu

Kameni, Cenk Tosun'un kafa vuruşunda önemli bir kurtarış yaptı.

Toni Schumacher'den tam 26 yıl sonra ilk kez bir lig derbisinde sarı-lacivertli kaleciyi yabancı bir oyuncu korudu.

VOLKAN Demirel tam 10 yıl sonra bir derbiyi kulübede izlerken yerine Carlos Kameni oynadı.

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