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Fenerbahçeliler TFF binası önünde Yıldırım Demirören’i protesto etti

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Türkiye Futbol Federasyonu önüne gelerek TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti. Meşale yakan taraflar sloganlar eşliğinde getirdikleri siyah çelengi binanın önüne bıraktı

Fenerbahçeliler TFF binası önünde Yıldırım Demirören’i protesto etti

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Türkiye Futbol Federasyonu önüne gelerek TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti. Meşale yakan taraflar sloganlar eşliğinde getirdikleri siyah çelengi binanın önüne bıraktı

07 Ekim 2017 Cumartesi 20:37
Fenerbahçeliler TFF binası önünde Yıldırım Demirören’i protesto etti
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FENERBAHÇE taraftarı bir grup, ellerinde pankartlarla Riva’daki Türkiye Futbol Federasyonu binasının önüne gelerek Yıldırım Demirören’i istifaya çağırdı. Ellerinde pankartlarla eylem yapan grup, “Yeter Yıldırım Demirören yeter” ve “Yönetim istifa” şeklinde slogan atarak meşale yaktı.

Gruptan iki kişi sloganlar eşliğinde Türkiye Futbol Federasyonu binasının önüne üzerinde ‘TFF istifa’ yazılı siyah çelenk bırakırken. Yaklaşık 50 kişiden oluşan taraftar grubunun “Fenerbahçe Halktır” ile “Halk Yenilmez” pankartları açtığı görüldü.

Spor polisi ve çevik kuvvet, TFF çevresinde tomalar ile yoğun güvenlik önlemi aldı. Bir süre daha slogan atan grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 20:40
Anahtar Kelimeler:
TffFenerbahçe
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