Fenerbahçeliler TFF binası önünde Yıldırım Demirören’i protesto etti

Spor polisi ve çevik kuvvet, TFF çevresinde tomalar ile yoğun güvenlik önlemi aldı. Bir süre daha slogan atan grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

Gruptan iki kişi sloganlar eşliğinde Türkiye Futbol Federasyonu binasının önüne üzerinde ‘ TFF istifa’ yazılı siyah çelenk bırakırken. Yaklaşık 50 kişiden oluşan taraftar grubunun “Fenerbahçe Halktır” ile “Halk Yenilmez” pankartları açtığı görüldü.

FENERBAHÇE taraftarı bir grup, ellerinde pankartlarla Riva’daki Türkiye Futbol Federasyonu binasının önüne gelerek Yıldırım Demirören’i istifaya çağırdı. Ellerinde pankartlarla eylem yapan grup, “Yeter Yıldırım Demirören yeter” ve “Yönetim istifa” şeklinde slogan atarak meşale yaktı.

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