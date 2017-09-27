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Fenerbahçeliler biletleri 3 dakikada bitirdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Ligin 7. haftasında oynanacak Akhisar Belediyespor maçı için çıkan 800 bileti 3 dakikada bitirdi

Fenerbahçeliler biletleri 3 dakikada bitirdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Ligin 7. haftasında oynanacak Akhisar Belediyespor maçı için çıkan 800 bileti 3 dakikada bitirdi

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:11
Fenerbahçeliler biletleri 3 dakikada bitirdi
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SÜPER Ligin 7. haftasının açılış maçında cuma günü saat 20.00'de  Manisa  19 Mayıs Stadyumu'nda T.M. Akhisarspor ile  Fenerbahçe arasında oynanacak maçta sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan 800 bilet 3 dakikada bitti.

70 LİRADAN SATIŞA ÇIKMIŞTI

Karşılaşma biletleri misafir takım 70, Spil tribün 70, Maraton Akigo 75, Kapalı Tribün 80 ve VIP tribün 100 TL olmak üzere bugün saat 11.00'de Passolig üzerinde satışa çıktı.  Fenerbahçe taraftarı için  Gediz Kale Arkası doğu kısmında ayrılan 800 biletin 3 dakika içinde satıldığı bildirildi. Akhisarspor taraftar grubu Akigoların yoğun olarak bulunduğu Maraton Akigo Tribünü B Blok'ta ise biletlerin büyük bir bölümünün satıldığı öğrenildi.

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Akhisar BelediyesporAkhisarbelediyesporSarı LacivertlilerFener BahçeFenerbahçe
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