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Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray taraftarına skandal hareket

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli yönetici Cenk Başak, sarı-kırmızılı taraftarlara orta parmak işareti yaptı

Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray taraftarına skandal hareket

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli yönetici Cenk Başak, sarı-kırmızılı taraftarlara orta parmak işareti yaptı

17 Mart 2018 Cumartesi 19:06
Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray taraftarına skandal hareket
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DEV derbi öncesi sarı lacivertli yöneticilerden Cenk Başak'ın hareketi ortalığı karıştırdı.

 Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Cenk Başak'ın, Galatasaray taraftarlarına yönelik yaptığı hareketler büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA KINANDI

Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan da bu hareketi kınarken, tepkilerini dile getirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasaraySpor
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