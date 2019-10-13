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Fenerbahçeli yıldızın acı günü

Fenerbahçeli futbolcu en acı gününü yaşadı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

SPOR 13.10.2019, 15:09
Fenerbahçeli yıldızın acı günü
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Uzun süredir kanser rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi Ali Ekşi, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ekşi'nin cenazesi bugün Veli Efendi Bağ Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

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