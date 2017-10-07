Fenerbahçeli taraftarlar TFF binasına yürüdü

Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca federasyon binasının önüne "TFF istifa" yazılı siyah çelenk bıraktı. Taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.

TFF'NİN Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin önünde toplanan yaklaşık 50 taraftar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetimine yönelik tepkilerini dile getirdi.

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