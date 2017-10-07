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Fenerbahçeli taraftarlar TFF binasına yürüdü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup taraftar, hakem kararlarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi

Fenerbahçeli taraftarlar TFF binasına yürüdü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup taraftar, hakem kararlarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:35
Fenerbahçeli taraftarlar TFF binasına yürüdü
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TFF'NİN  Riva'daki  Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin önünde toplanan yaklaşık 50 taraftar, TFF Başkanı  Yıldırım Demirören ve yönetimine yönelik tepkilerini dile getirdi.

DEMİRÖREN'İ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Sarı-lacivertliler, güvenlik önlemleri eşliğinde yaklaşık 30 dakika süren gösteride, "Yeter  Yıldırım Demirören yeter", "Yönetim istifa" diye tempo tuttu.

Fenerbahçe lehine tezahüratlarda da bulunan taraftarların elindeki, " Fenerbahçe halktır", "Halk yenilmez" yazılı pankartlar dikkati çekti.

SİYAH ÇELENK BIRAKILDI

Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca federasyon binasının önüne "TFF istifa" yazılı siyah çelenk bıraktı. Taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.

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Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye CumhuriyetiYıldırım DemirörenFutbol FederasyonuSarı Lacivertliler
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