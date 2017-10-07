Fenerbahçeli taraftarlar TFF binasına yürüdü

TFF'NİN Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin önünde toplanan yaklaşık 50 taraftar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetimine yönelik tepkilerini dile getirdi.
DEMİRÖREN'İ İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Sarı-lacivertliler, güvenlik önlemleri eşliğinde yaklaşık 30 dakika süren gösteride, "Yeter Yıldırım Demirören yeter", "Yönetim istifa" diye tempo tuttu.
Fenerbahçe lehine tezahüratlarda da bulunan taraftarların elindeki, " Fenerbahçe halktır", "Halk yenilmez" yazılı pankartlar dikkati çekti.
SİYAH ÇELENK BIRAKILDI
Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca federasyon binasının önüne "TFF istifa" yazılı siyah çelenk bıraktı. Taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.
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