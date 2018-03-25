Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü!

Karşılaşma bu olay nedeniyle bir süre duraklamasının ardından kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçeli futbolcunun dilinin nefes yolunu bir süreliğine tıkaması nedeniyle, bir süre nefessiz kaldığı belirtildi.

ROYAL Cup maçında Slovakya Tayland'ı 2-1 mağlup ederken karşılaşmaya Skrtel’in başına gelenler damga vurdu. İlk yarıda yakın mesafeden suratına sert biçimde top gelmesiyle yerde kalan deneyimli savunmacı, için derhal sağlık ekibi müdahale etti.

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