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Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü!

Slovakya'nın Tayland'ı 2-1 mağlup ettiği maçta suratına gelen top nedeniyle dili nefes yoluna kaçan Fenerbahçeli Skrtel, yürekleri ağza getirdi.

Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü!

Slovakya'nın Tayland'ı 2-1 mağlup ettiği maçta suratına gelen top nedeniyle dili nefes yoluna kaçan Fenerbahçeli Skrtel, yürekleri ağza getirdi.

25 Mart 2018 Pazar 19:13
Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü!
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ROYAL Cup maçında Slovakya Tayland'ı 2-1 mağlup ederken karşılaşmaya Skrtel’in başına gelenler damga vurdu. İlk yarıda yakın mesafeden suratına sert biçimde top gelmesiyle yerde kalan deneyimli savunmacı, için derhal sağlık ekibi müdahale etti. 

Dili yüzünden nefessiz kaldı

Karşılaşma bu olay nedeniyle bir süre duraklamasının ardından kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçeli futbolcunun dilinin nefes yolunu bir süreliğine tıkaması nedeniyle, bir süre nefessiz kaldığı belirtildi. 

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